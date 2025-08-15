Thomas Müller fue presentado en Vancouver y aseguró seguir con hambre de títulos

-

El exinternacional alemán Thomas Müller dijo este jueves que su motivación en el Vancouver Whitecaps de la MLS, al que se unió la semana pasada tras casi dos décadas en el Bayern Múnich, es seguir ganando títulos.

"No se trata de ganar títulos en el pasado", afirmó el delantero alemán, campeón mundial en Brasil 2014, en su presentación oficial con los Whitecaps. "Se trata de ganar títulos en el futuro. Eso es lo que me motiva".

Müller, de 35 años, aseguró que su traslado a Norteamérica no significa que haya disminuido su apetito por las conquistas deportivas.

"Siempre he sido competitivo durante toda mi vida, y mi pasión es jugar, jugar al futbol. Y mi cuerpo, incluso en esta etapa de mi carrera, se siente demasiado bien como para retirarme, por eso decidí tomar esta nueva aventura, en donde espero sumar muchas más alegrías", aseguró.

"Sé que un jugador con mi trayectoria que llega a Vancouver está generando mucha expectación. Y queremos seguir en esa tendencia el mayor tiempo posible", sentenció.

Müller dijo que esperaba debutar en Vancouver el domingo, cuando este reciba al Houston Dynamo, aunque el entrenador Jesper Sorensen no confirmó si lo hará.