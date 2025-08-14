Fuertes vientos y granizo: así se vivió la tormenta del pasado miércoles (videos)

¡Cayó hasta granizo! Varios videos muestran cómo el viento azotó varios rincones del país.
EN CONTEXTO: ¡Seguirá la lluvia! Así estará el clima este jueves 14 de agosto
La tarde del pasado miércoles 13 de agosto cayó una intensa lluvia, la cual vino acompañada de fuertes vientos y caída de granizo en varias partes del país.
Videos compartidos en redes sociales, mostraron cómo el viento sopló y afectó varios rincones de distintos departamentos del país.
En Todos Santos Huehuetenango, cayó bastante granizo.
En Jalapa también cayó granizo y el viento sopló con fuerza.
En Chiquimula, la fuerte tormenta azotó gran parte del territorio y esta imagen lo refleja.
En Totonicapán se reportó la caída de granizo.
El clima para hoy
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh), por la tarde habrá nubosidad y posibles lluvias, acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta, sur del Altiplano Central y sur de Valles de oriente.
Se esperan tormentas locales severas con abundante lluvia, viento fuerte y posible granizo.