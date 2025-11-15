¿Tienes multas de tránsito? La PMT anuncia descuentos

La Policía Municipal de Tránsito anunció descuentos en multas de tránsito las cuales serán otorgadas durante un evento.
Este domingo 16 de noviembre se desarrollará la segunda feria vial que organiza la Policía Municipal de Tránsito (PMT) con el fin de crear conciencia vial en los automovilistas.
La actividad se desarrollará en la 8a. calle de la zona 9 capitalina a un costado del Parque de la Industria.
Como incentivo, la PMT dará descuentos en multas de tránsito, las cuales aplicará para todo tipo de vehículo.
La feria iniciará a las 7:00 horas y terminará al mediodía.
Los interesados pueden inscribirse en la página: https://evial.muniguate.com/events/13