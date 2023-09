El gesto de Seal con el músico guatemalteco Rodrigo Rosales (video)

-

El músico guatemalteco Rodrigo Rosales compartió en sus redes sociales el gesto que Seal tuvo con él.

El compositor y músico guatemalteco, Rodrigo Rosales, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que cantaba un cover del cantante Seal.

La canción escogida fue "Kiss From a Rose", que apareció en la banda sonora de "Batman Forever". En su publicación Rosales escribió "este es uno de mis temas favoritos del maestro Seal, es una canción bastante difícil de cantar pero como todo hay que practicar".

Lo que no esperaba el guatemalteco es que este cover terminara llegando al creador de la canción, el mismo Seal. Es por esta razón que en otra publicación en la red social X, antes Twitter, compartió sus impresiones sobre un gesto del cantante británico.

En sus propias redes oficiales, Seal tuvo un tierno gesto con el cantante, pues además de haber visto el cover, el cantante también compartió en sus historias de Instagram el metraje.

Esto sorprendió a Rosales, quien en X escribió: "Solo les quiero compartir algo que me da mucha alegría y agradecimiento. Hoy Seal compartió el cover que subí a Instagram de su tema 'Kiss From a Rose"

Así comparte Seal el cover del guatemalteco. (Foto: Captura de pantalla)

"Aún no me lo creo, ha sido uno de mis grandes ídolos, que loco saber que me escucho cantar. Que tripeada, no se qué más decir", escribió el guatemalteco junto a las evidencias de lo que decía.

El cantante y músico guatemalteco es parte de la banda Vanilla Sunset junto a Adriana, su compañera.

Suele subir en TikTok covers de otras canciones como Shakira y Peso Pluma, pero esta vez fue Seal quien compartió su talento al mundo.