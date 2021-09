Tiktoker critica a Andra por usar mal el lenguaje inclusivo (video)

Por medio de una cuenta en Tiktok, un usuario criticó a Andra Escamilla por presuntamente usar mal la lengua de señas al intentar usar los pronombres neutrales que identifican a las personas no binarias.

Toda la polémica inició luego de que Andra Escamilla respondiera cómo se traducen los pronombres él, elle en lengua de señas. Pese a su esfuerzo, al parecer lo hizo de forma incorrecta.

El usuario @historias_sin_sentidos de TikTok publicó un video para Andra, aclarando que no tiene nada en contra de la comunidad LGBT.

“Primero quiero decirles que esto no es en contra de la comunidad LGBT, les tengo mucho respeto. Esto es en defensa de la comunidad sorda”, comentó el tiktoker.

En este sentido, el tiktoker aseguró que los pronombres inclusivos no se utilizan en la lengua de señas ya que los pronombres sólo existen en lenguas orales.

“¿Por qué imponer el español sobre las lenguas de señas? Los pronombres existen dentro de las lenguas orales, pero dentro de las lenguas de señas no existen. Por lo que veo, el español es tu primera lengua pero no lo es la lengua de señas, son dos cosas diferentes… no es tu derecho el modificar esta lengua”, explicó el tiktoker.

Asimismo, sobre el deletreo que hizo Escamilla, el tiktoker dijo que estaba mal, así que pidió tener más responsabilidad.

“Ahora, hablando de tu deletreo, vi muchas cosas que estaban mal. Hay que cuidar la forma en la que lo haces. No des información falsa, ten mucho respeto y responsabilidad porque hay muchas personas a las cuales llega tu contenido”, concluyó el experto en lengua de señas.

@historias_sin_sentidos En visita que no puedo publicarlo a ella... lo haré aquí ♬ sonido original - Historias_sin_sentidos

En otra publicación, el tiktoker experto en lengua de señas dijo que Andra, quien se volvió viral por la frase ‘compañere’ lo bloqueó de las redes.

“Quería responderle a Andra sobre el video y me encontré con la noticia de que me ha bloqueado. Si de verdad queremos aprender hay que saber recibir las críticas, tanto constructivas como destructivas. Mi intención no es tener la razón sino informar”, mencionó el joven.