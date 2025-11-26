Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos miembros de la Guardia Nacional heridos

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, confirmó un violento ataque a tiros contra dos miembros de la Guardia Nacional ocurrido en Washington, muy cerca de la Casa Blanca.
Dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros en Washington, cerca de la Casa Blanca, anunció la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, un hecho descrito por el gobierno como una "situación trágica".
"Les pido que recen conmigo por los guardias nacionales baleados hace instantes en Washington", escribió Noem sin aclarar el estado de las dos víctimas.
La portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, señaló de su lado que "la Casa Blanca ha sido informada de esta situación trágica y el presidente (Donald Trump) se mantiene al tanto". Un sospechoso fue arrestado, según la policía.
*Con información de AFP