Tiroteo en comercio de Jacksonville Florida deja varios muertos

Un tiroteo en una tienda de Jacksonville, Florida, dejó varios muertos según informó la alcaldesa Donna Deegan.

El ataque ocurrió este sábado en el interior de la tienda de abastos Dollar General ubicada en la ciudad de Florida, las autoridades se encuentran cerca de la Universidad Edward Waters.

"Esto es inaceptable. Un tiroteo ya es demasiado, pero estos tiroteos masivos son realmente difíciles de sobrellevar", agregó la edil.

Los estudiantes de dicha universidad se mantienen en sus dormitorios por orden de agentes de policía y no hay más detalles de lo ocurrido.

El suceso ocurrió cinco años después de que un pistolero abriera fuego en un torneo de videojuegos en Jacksonville, luego se quitó la vida.

Eric Prosswimmer, portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate del área dijo a la cadena CNN que atiende a víctimas pero no dio más detalles, al parecer hay un sospechoso muerto en la escena del crimen, se desconoce si hay otro involucrado.

Jacksonville se encuentra en el noreste de Florida, a unos 35 kilómetros al sur de la frontera con Georgia.