EE.UU.: Tiroteo en fiesta para festejar a padres guatemaltecos deja tres muertos y cinco heridos

Una fiesta amenizada con marimba para conmemorar a padres guatemaltecos, celebrada en Richmond, California, terminó en tragedia cuando los asistentes fueron atacados a balazos.

Tres personas murieron y cinco resultaron heridas en el tiroteo ocurrido a las 10:55 de la noche.

La cadena ABC 7 News entrevistó a uno de los familiares de las víctimas:

Según cuentan, unas 20 personas estaban reunidas para celebrar el día del padre y decidieron escuchar marimba.

El tío de la persona entrevistada fue una de las víctimas mortales, tenía 37 años y era un vendedor ambulante de frutas en el Área de la Bahía. Se cree que dos de los atacantes entraron a la vivienda.

Dos personas murieron en el lugar y otra murió en el hospital. De los 5 heridos uno está en condición crítica.

"No hay indicio de que los sospechosos estuvieran en la fiesta en ningún momento, parece que llegaron a la escena y luego de atacar a las personas escaparon en un automóvil. Sólo se dispararon seis tiros", explicó un teniente de la policía de Richmond Matt Stonebraker, encargado de la escena del crimen.

Según las autoridades la fiesta fue anunciada a través de Facebook y esto complica el caso pues unas 80 personas de toda el área se presentaron al lugar sin conocerse entre sí.

Mario Moreno, vecino de la casa donde ocurrió el ataque, ubicada en la cuadra 2100 de Dunn Avenue, en la zona norte de la ciudad, dijo que salió en la tarde y vio una celebración grande y ruidosa, pero al regresar, la escena era caótica y rodeada de policías.

"Justo cuando llegué a la puerta de mi casa, vi un cadáver allí mismo, me asusté. Mi corazón comenzó a latir", explicó.

#DEVELOPING Chaotic scene in aftermath of shooting that killed three and injured five in #Richmond ⁦@RPDCAOnline⁩ say two suspects walked up and opened fire on 80-100 party-goers. Suspects got into nearby car. No arrests. Relative of one victim says it was Marimba party. pic.twitter.com/jZkHaLNI84 — Laura Anthony (@LauraAnthony7) June 21, 2021