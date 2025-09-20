Tito Nieves celebra 50 años de carrera con concierto en Guatemala

Tito Nieves y Salserín revivirán la vibra salsera en la capital.
El cantautor puertorriqueño, la leyenda viva de la salsa romántica, regresa a Guatemala con su tour 50 años, la historia tour, acompañado de grupos salseros que harán que los guatemaltecos vivan una noche inolvidable.
Tito Nieves traerá un repertorio cargado de clásicos imperdibles como Fabricando fantasías, De mí enamórate, I like it like that, Tuyo y Señora Ley.
Además, el público será testigo del reencuentro de la agrupación Salserín, un ícono de la salsa que marcó a toda una generación en Latinoamérica con su energía, carisma y éxitos musicales como De sol a sol, Yo sin ti y Bebé salsero.
El concierto se realizará el 1 de noviembre próximo en Fórum Majadas, zona 11 capitalina, a partir de las 18 horas. Los boletos ya están disponibles a través de tuboleto.com.
Entradas:
- Mesas Diamante: Q900.00
- Mesas VIP: Q500.00
- Preferencia de pie: Q300.00