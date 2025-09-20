Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Tito Nieves celebra 50 años de carrera con concierto en Guatemala

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
20 de septiembre de 2025, 08:41
La salsa romántica regresa con Tito Nieves a Guatemala. (Foto: Tito Nieves)

La salsa romántica regresa con Tito Nieves a Guatemala. (Foto: Tito Nieves)

Tito Nieves y Salserín revivirán la vibra salsera en la capital.

ENTÉRATE: Miel San Marcos ya prepara su celebración en Guatemala

El cantautor puertorriqueño, la leyenda viva de la salsa romántica, regresa a Guatemala con su tour 50 años, la historia tour, acompañado de grupos salseros que harán que los guatemaltecos vivan una noche inolvidable.

Tito Nieves traerá un repertorio cargado de clásicos imperdibles como Fabricando fantasías, De mí enamórate, I like it like that, Tuyo y Señora Ley.

Salserín regresa con sus grandes éxitos en Guatemala. (Foto: X)
Salserín regresa con sus grandes éxitos en Guatemala. (Foto: X)

LEE: Tributo a Linkin Park: Hybrid Theory llega a Guatemala

Además, el público será testigo del reencuentro de la agrupación Salserín, un ícono de la salsa que marcó a toda una generación en Latinoamérica con su energía, carisma y éxitos musicales como De sol a sol, Yo sin ti y Bebé salsero.

Tito Nieves promete un show inolvidable en Fórum Majadas. (Foto: X)
Tito Nieves promete un show inolvidable en Fórum Majadas. (Foto: X)

El concierto se realizará el 1 de noviembre próximo en Fórum Majadas, zona 11 capitalina, a partir de las 18 horas. Los boletos ya están disponibles a través de tuboleto.com.

Entradas:

  • Mesas Diamante: Q900.00
  • Mesas VIP: Q500.00
  • Preferencia de pie: Q300.00

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar