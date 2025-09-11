Tributo a Linkin Park: Hybrid Theory llega a Guatemala

El grupo musical portugués, considerado el mejor tributo de Linkin Park a nivel mundial, llega a Guatemala este mes para sorprender a los aficionados del rock.

El Parque de la Industria será testigo de una noche cargada de rock. (Foto: BEBE Producciones)

El 23 de septiembre, Hybrid Theory llega al Parque de la Industria como parte de su World Tour, con los mayores éxitos de la banda estadounidense como In the end, Numb, Crawling, Breaking the habit y muchas más.

Hybrid Theory está liderada por Ivo, un cantante que se parece mucho a Chester Bennington y es considerado su reemplazo ideal en la agrupación original.

Los éxitos “In the End” Y “Numb” sonarán en vivo en Guatemala. (Foto: BEBE producciones)