Tributo a Linkin Park: Hybrid Theory llega a Guatemala

Hybrid Theory revive la esencia de Linkin Park en su World Tour.
El grupo musical portugués, considerado el mejor tributo de Linkin Park a nivel mundial, llega a Guatemala este mes para sorprender a los aficionados del rock.
El 23 de septiembre, Hybrid Theory llega al Parque de la Industria como parte de su World Tour, con los mayores éxitos de la banda estadounidense como In the end, Numb, Crawling, Breaking the habit y muchas más.
Hybrid Theory está liderada por Ivo, un cantante que se parece mucho a Chester Bennington y es considerado su reemplazo ideal en la agrupación original.
Entradas disponibles en Smart Ticket:
• Soldier Zone: Q575
• Hybrid Zone: Q475
El espectáculo previsto para las 20:00 horas recrea con fidelidad la temática de los shows de Linkin Park en 2001, respetando la escenografía, producción y la conexión auténtica con el público, por lo que será una experiencia inolvidable.