Más aficionados se unen a la fila para comprar sus entradas y ver a la Selección

La pregunta que moviliza a la afición guatemalteca es una sola: ¿Guatemala irá al Mundial 2026?

EN CONTEXTO: Aficionados ya hacen fila para comprar boletos y ver a la Selección Nacional

Ante los partidos decisivos de las Eliminatorias Concacaf, la ilusión chapina ha provocado que los aficionados se movilicen para adquirir sus entradas a los siguientes partidos:

El jueves 13 de noviembre contra Panamá

Y contra Surinam el martes 18 de noviembre, ambos partidos se realizarán en el Estadio del Trébol.

El sueño mundialista de Guatemala está en juego y ha promovido que desde la madrugada del sábado 1 de noviembre se iniciaron a instalarse en el Bulevar Vista Hermosa, zona 15, esperando a que inicien con la venta, este próximo martes 4 de noviembre.

¿Son revendedores?

Por redes sociales ha circulado comentarios sobre la posibilidad que quienes ya aguardan en el lugar busquen revender las entradas.

Sin embargo, Mario René Juárez, quien se movilizó desde San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, estudiante de derecho y con la profesión de carpintería, comenta: "Para muchos, esto es como que no tengamos nada que hacer", pidiendo respeto para quienes aguardan en este lugar.

Toda la familia de Mario quiere asistir a ambos partidos.(Foto:compartida por aficionado)

Mario René Juárez comparte su ilusión de ver a Guate en el Mundial.



Así se han organizado:

El ambiente del sitio, se mantiene con calma, limpieza y alegría.

Los aficionados se han organizado y promovido un ambiente de comunidad y festejo en vísperas de su compra.