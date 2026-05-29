Toluca y Tigres definen al campeón de la Copa de Campeones

-

El Toluca, con un presente dominante, y los Tigres, como protagonistas de una era de éxitos, disputarán este sábado una final a la mexicana por la Copa de Campeones de la Concacaf.

MÁS DEPORTES: Barcelona: ¿Cómo encaja Anthony Gordon en la pizarra de Hansi Flick?

El entrenador argentino Antonio Mohamed aspira a consolidar su legado al mando de los Diablos Rojos, mientras que los felinos esperan brindar una despedida gloriosa a su ídolo francés, André-Pierre Gignac.

La Bombonera de Toluca ️ pic.twitter.com/Nq5thvOWB6 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 29, 2026

La pugna por la corona se jugará en el estadio Nemesio Diez, en Toluca. Además de la estrella, hay dos premios adicionales en juego: boletos para la Copa Intercontinental 2026 y para el Mundial de Clubes 2029.

Será la segunda final entre Diablos y Felinos en menos de seis meses. La anterior, en diciembre, la ganó el Toluca en el Apertura 2025 local mediante una dramática tanda de penales.

¿La última de Gignac?

El choque por la corona de la Concachampions marcará el fin de una etapa significativa para los Tigres debido a que coincidirá con el término del contrato de su goleador histórico, André-Pierre Gignac (219 goles en 444 partidos).

Hola, Metepec pic.twitter.com/zSs8j2Xloe — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 29, 2026

El delantero francés, de 40 años, llegó a los felinos en 2015 y los convirtió en una dinastía arrolladora que ha ganado 10 títulos, entre ellos su única Liga de Campeones de la Concacaf en 2020.

Todavía no es claro si el exinternacional galo continuará su carrera fuera de México o si colgará los botines.