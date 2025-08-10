Primer vistazo oficial del set de "Spider-Man: un nuevo día"

- El rodaje de Spider-Man avanza con escenas emocionantes. ENTÉRATE: "Spider-Man Across the Spider-Verse" podría conectarse con el MCU por este personaje Han transcurrido los primeros 10 días desde el inicio del rodaje de la cuarta entrega del Hombre Araña y, para celebrarlo, Sony Pictures ha compartido un video del detrás de cámaras. Las fotografías de las filmaciones de la película y la emoción de los fanáticos aumentan debido a la grabación en la que se muestra la travesía de Tom Holland en su primer día en el set. Tom Holland causa furor en Glasgow durante las filmaciones. (Foto: X) PODRÍA INTERESARTE: ¿Puede Spider-Man rescatar a Hollywood con "No Way Home"? En el cortometraje se muestra cómo Spider-Man: un nuevo día ha causado furor en las calles de Glasgow, debido a que los habitantes han podido presenciar los días de filmación, llegando incluso a tomarse fotos con Holland portando el nuevo traje del héroe. Holland luce su nuevo traje en el set de "Spider-Man". (Foto: X) Persecuciones, explosiones, balanceos calculados y un Tom renovado que saluda a todos sus seguidores, son los protagonistas del metraje. New teaser for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’



In theaters on July 31, 2026. pic.twitter.com/b34oRbzJRg — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2025