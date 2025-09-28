"Estoy mejorando" dice Tom Holland tras incidente en rodaje

-

El actor fue hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral a causa del impacto.

El actor británico afirma que se siente bien tras los primeros días de recuperación, después de sufrir una conmoción cerebral leve durante el rodaje de Spider-Man: un nuevo día.

Tom Holland se encuentra en proceso de recuperación y tranquiliza a sus seguidores al compartir la primera declaración sobre su estado de salud.

Holland compartió su primera declaración sobre su estado de salud tras el accidente en el set. (Foto: X)

Holland publicó en sus plataformas una publicación sobre la gala de The Brothers Trust, la fundación que dirige junto a sus dos hermanos.

El post incluye un video con varias escenas del evento, donde los invitados se muestran emocionados por la presencia de Tom, en especial su prometida Zendaya y Jacob Batalon, compañero de reparto en Marvel.

La filmación de "Spider-Man 4" estará en pausa por dos semanas. (Foto: X)

En el mensaje, el actor se disculpa por retirarse antes de tiempo y agradeció a su familia por el éxito de la velada. "Me siento mejor y estoy mejorando", escribió sobre su recuperación.

La producción de la película estará en pausa durante dos semanas para que Tom se recupere por completo y, por el momento, el filme seguirá programado para su estreno el 31 de julio de 2025.