¡Toma nota! Facebook prohibe la venta y compra de estos artículos

Son varios productos y servicios que Marketplace de Facebook prohibe para la venta. Conoce aquí el listado completo.

En 2022, Marketplace de Facebook alcanzó los 1,000 millones de usuarios en todo el mundo, por lo que sigue siendo una de las redes sociales más utilizadas y preferidas entre las personas.

Sin embargo, tanto los compradores como los vendedores deben tener en cuenta las normas actuales de la plataforma antes de poner sus artículos a la venta.

Según el servicio de ayuda de Facebook, estas políticas o prohibiciones deben cumplirse en Marketplace, Grupos de Compraventa, Tiendas de Páginas y la Tienda de Instagram.

(Foto: Especial/Depositphotos)

Estos son los artículos que no puedes vender y comprar

Dentro de los productos que no pueden ser comercializados en la plataforma social se encuentran aquellos que no son físicos, es decir, aquellos que no son un artículo real, como bromas, noticias u objetos perdidos.

Además, no se permiten las ventas de servicios, como la limpieza de casas, y tampoco aquellos productos que no coincidan con la foto y la descripción del anuncio.

Pero eso no es lo único, ya que la lista de cosas que no son de ventas continúa, se unen la venta y compra de animales, incluyendo publicaciones para darlos en adopción, servicios sexuales, armas o demostraciones de su uso, productos engañosos, artículos relacionados con asistencia médica, como termómetros y kits de primeros auxilios.