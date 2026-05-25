El Top 10 celebró la segunda fecha del campeonato 2026

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El cuarto de milla Guatemala Raceway vivió una fiesta de la aceleración, con la realización de la segunda fecha del Top 10, en la cual compartieron escenario los automóviles más rápidos del país, con los poderosos camiones del Team Guate.

Desde que se anunció la segunda carrera del año del Top 10, generó mucha expectativa entre los amantes de la aceleración (autos y camiones) y el Drfiting, ya que, por primera vez, coincidieron en la pista estas tres modalidades del deporte motor.

El sábado se realizó la competencia de Drift, para dar paso a este domingo, donde brillaron autos y camiones en el cuarto de milla.

En el Top 10 de automovilismo, Roger Girón, con su Camaro, se llevó la victoria absoluta del evento, con un tiempo de 10.681 segundos. El ganador fue seguido por Damián Avalos, quien condujo a Big Poppa, parando el cronometro en 11.653 segundos.

Los poderosos cabezales, de más de 1000 caballos de fuerza, se dieron cita en la pista de aceleración. (Foto: Top 10)

En la tercera posición se ubicó, Sebastián Rodríguez al mando de su BMW 335i, quien cronometró 11. 915. Los primeros cinco lugares lo cerraron, Sergio Macario (VW GTi R), y Édgar Álvarez, quienes lograron tiempos de 12.272 y 12.288 segundos, respectivamente.

Entre los camiones, algunos de los cabezales más veloces fueron los de Francis Solano, Manolo Santos, Danilo López, y Héctor Chang, entre 10 cabezales que se hicieron presentes en el evento, para probar sus más de 1000 caballos de fuerza.

De esta manera se celebró uno de los eventos de más tradición en la aceleración guatemalteca, donde acudieron más de 50 vehículos, 10 camiones, y 20 autos de Drifting.