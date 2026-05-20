Los monstruos del asfalto y los autos compartirán escenario en el Top 10

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Los poderosos camiones y los veloces autos vuelven a la pista de aceleración. En esta ocasión será en una participación única, en la cual compartirán la pista del cuarto de milla de Guatemala Raceway, ubicado en el kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal.

Conforme ha evolucionado el Top10, los carros participantes han tenido mucho desarrollo, por lo que se podrán observar autos que oscilen entre 8 y 10 segundos; y es que la modalidad de competencia de este evento no enfrenta a corredores contra otros corredores, sino cada piloto lucha por mejorar sus propios tiempos, y al final del evento se contabiliza una tabla general para conocer cuáles fueron los 10 mejores tiempos de la competencia por marca.

Bajo este escenario los poderosos monstruos del asfalto, consolidado como el Team Guate, saldrán a escena, y los cientos de amantes de la velocidad, quienes se darán cita en la pista, podrán presenciar a los pilotos y camiones más rápidos del país.

De esta manera, en el cuarto de milla se podrán ver a corredores como Francis Solano, Carlos Zometa, Brayner Girón, y los hermanos Alburéz, entre otros, que durante los últimos años han consolidado el deporte de la aceleración de camiones a nivel nacional y en Centroamérica.

La famosa aceituna de Eduardo Arriola, sin duda alguna será protagonista en la carrera del próximo domingo. (Foto: Top 10)

La fecha estará plagada de velocidad; ya que, el sábado 23 se correrá una jornada de Drifting, y el domingo se dará paso a la aceleración de autos y los poderosos camiones.

La cita será el próximo domingo 24 de mayo, en Guatemala Raceway. El evento dará inicio a las 9 horas, y el ingreso a la instalación tendrá un valor de Q60.