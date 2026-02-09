Torneo "Golf for the Kids" busca recaudar fondos para cirugías infantiles

El torneo benéfico Golf for the Kids reunirá a jugadores y patrocinadores en Guatemala para recaudar fondos destinados a cirugías de escoliosis y tratamientos pediátricos especializados para niños que enfrentan dificultades para acceder a atención médica.
LEE TAMBIÉN: Captan a pareja de pumas mientras beben agua en la selva de Petén (video)
World Pediatrics invita a jugadores y empresas a inscribirse en su primer torneo de golf benéfico Golf for the Kids, programado para el 27 de febrero en el Guatemala Country Club.
La organización hace un llamado especial a quienes aún no se han registrado para formar parte de este evento que, combina deporte, solidaridad y responsabilidad social.
Asimismo, busca recaudar fondos para cirugías de escoliosis y tratamientos pediátricos especializados para niños en situación de vulnerabilidad.
Aproximadamente, 10 golfistas y 12 patrocinadores se han inscrito, de una meta total de 72 participantes, y la institución recuerda que aún hay espacio para quienes quieran sumarse, ya sea como jugadores o patrocinadores.
El torneo se desarrollará de 7:00 a 16:00 horas. World Pediatrics ofrece a empresas y profesionales distintos niveles de patrocinio: Copatrocinador ($15,000), Patrocinio de Almuerzo ($10,000), Patrocinador de Hoyo ($3,000), Patrocinador de Bienvenida ($1,000) e Inscripción de jugadores ($200).
World Pediatrics busca y hace posible la atención médica especializada y tratamientos innovadores a niños con enfermedades graves, trabajando junto a médicos, hospitales y comunidades para que más niños, especialmente en contextos vulnerables, puedan acceder a la atención que necesitan a tiempo.
Tomar nota
La institución recuerda a todos los interesados que pueden registrarse ahora para participar en el torneo o convertirse en patrocinadores, y así contribuir a cerrar brechas en el acceso a atención médica oportuna para los niños de Guatemala. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 4769-9778 o escribir a flor@joynstudios.com.