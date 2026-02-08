Captan a pareja de pumas mientras beben agua en la selva de Petén (video)

En el video se aprecia como ambos felinos se turnan para beber agua y protegerse uno al otro.
Un video compartido en redes sociales por el guardaparques guatemalteco Francisco Asturias ha llamado la atención de usuarios al mostrar una escena poco común de vida silvestre en el Mirador Río Azul, ubicado en Petén.
En las imágenes se observa a dos pumas que se acercan a uno de los bebederos instalados en el área protegida para hidratarse.
Junto video Asturias escribió; "Escucha cómo se comunican esta pareja de pumas que pasaron a tomar agua en uno de nuestros bebederos. Si ves atrás, verás que allí tenemos un mirador para poder captar estas imágenes".
Mira aquí el video:
Si se escucha con atención, se percibe una especie de maullidos, como su uno de los felinos indicara a su compañero que es su turno de beber agua, dando la impresión de que se protegen en un momento de vulnerabilidad.