Torneo Nacional de Golf entrega sus primeros títulos en distintas categorías

Conforme avanzan los días, el LXXIII Torneo Nacional de Golf comienza a definir a sus primeros campeones.

Este jueves 20 de noviembre, Hacienda Nueva Country Club, en San José Pinula, fue testigo de la coronación en las divisiones Senior y Súper Senior en caballeros, así como en Senior, A, B y C en damas.

Jorge Arzú Arrivillaga (El Pulté Golf) se mostró intratable durante los tres días de competencia en la división Senior y terminó adjudicándose el título. Este jueves firmó una tarjeta de 75 golpes (+3), para cerrar con un acumulado de 225 (+9). Henry Green (El Pulté Golf) finalizó segundo con 237 (+21), mientras que el tercer lugar fue para Carlos Aceto (Club Salvadoreño Corinto), con 240 (+24).

Jorge Arzú Arrivillaga, quien representó al Pulté Golf, conquistó el título de la categoría Caballeros Senior. (Foto: Saulo López / Asogolf)

En la división Neto, Édgar Rodríguez (Hacienda Nueva Country Club), Carlos Aceto (Club Salvadoreño Corinto), Henry Green (El Pulté Golf) y Jaime Kirste (El Pulté Golf) ocuparon las primeras posiciones, con scores de 211, 219, 222 y 222, respectivamente.

En Súper Senior, el triunfo fue para José Massis (Guatemala Country Club), quien totalizó 246 golpes (+30). German Suazo (Hacienda Nueva Country Club) y Nery Colindres (Asociación Deportiva Nacional de Golf) completaron el podio con 261 (+45) y 267 (+51).

Jaime Kirste, conquistó el tercer lugar en la categoría Neto Senior, luego de tres días de competencia. (Foto: Saulo López / Asogolf)

Las nuevas monarcas

"La reina del golf nacional", Beatriz Echeverría de Arenas (Guatemala Country Club), sumó un nuevo título al imponerse en la categoría Senior con un total de 243 (+27). El segundo puesto fue para Eva Lee (Alta Vista Golf & Tenis Club), con 251 (+35).

Beatriz de Arenas, se llevó un nuevo título en el LXXIII Campeonato Nacional de Golf, al imponerse en la división Damas Senior. (Foto: Saulo López / Asogolf)

Las divisiones A, B y C también coronaron a sus campeonas. Valeria Soberanis (Club Campestre San Isidro) dominó los tres días y ganó la categoría A con 251 golpes (+35). Melina Jin (Alta Vista Golf & Tenis Club) se quedó con el título en la B al registrar 281 (+65), mientras que Lucy Ryu conquistó la C con 293 (+77).

Este viernes continúa la actividad con el inicio de las categorías A, B, C, D y E en caballeros, que disputarán tres jornadas para completar 54 hoyos.