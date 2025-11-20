¡Golf con propósito! World Pediatrics lanza torneo para salvar vidas de niños

-

World Pediatrics anunció su primer torneo benéfico 'Golf for the Kids', programado para el 27 de febrero de 2026 en el Guatemala Country Club. El evento busca recaudar fondos vitales para financiar cirugías pediátricas a miles de niños vulnerables en Guatemala

Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades de vida a niños en situación vulnerable, la organización sin fines de lucro World Pediatrics anunció su primer torneo benéfico Golf for the Kids.

Esta actividad está programada para el 27 de febrero de 2026 en el Guatemala Country Club y la recaudación obtenida se destinará a financiar cirugías y tratamientos pediátricos especializados.

En Guatemala, miles de menores enfrentan dificultades para acceder a atención médica oportuna. "Estamos en un contexto donde casi la mitad de la población infantil padece desnutrición crónica y la mortalidad infantil alcanza el 17.7%", señalaron los organizadores.

Los fondos recaudados durante “Golf for the Kids” permitirán realizar cirugías que salvan vidas y mejorar el acceso a la salud infantil. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El torneo consiste en un recorrido de 18 hoyos y un almuerzo de premiación donde los asistentes podrán establecer lazos de colaboración.

Empresas y profesionales podrán sumarse mediante esquemas de patrocinio, desde 1,000 hasta 15,000 dólares, con beneficios como visibilidad en medios, redes sociales y material promocional del evento.

También se contempla una tarifa de inscripción individual de 200 dólares para jugadores. Los interesados en apoyar esta causa pueden comunicarse al teléfono 4769-9778 o escribir a flor@joynstudios.com.

Aportes

A lo largo de sus 25 años de labor, World Pediatrics ha transformado la vida de más de 3 mil 900 niños, ha brindado servicios médicos especializados, cirugías, y capacitación a personal de salud local.

“Golf for the Kids” representa una oportunidad para unir deporte y solidaridad en beneficio de la niñez guatemalteca. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El torneo contará con el apoyo de Banco Industrial, que ofrecerá un 10 % de descuento en la preventa para jugadores que utilicen Tarjetas Bi, y de United Airlines, que entregará cinco certificados de boletos aéreos para la rifa durante el evento.