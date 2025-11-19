Conoce los resultados del segundo día en el Torneo Nacional de Golf

-

El LXXIII Torneo Nacional de Golf siguió su marcha este miércoles 19 de noviembre con el segundo día de competencia en Hacienda Nueva Country Club, ubicado en San José Pinula.

El LXXIII Torneo Nacional de Golf continuó este miércoles con su segunda jornada en Hacienda Nueva Country Club, un campo par 72, donde los participantes buscaron mejorar su tarjeta en las categorías Senior y Súper Senior (caballeros), así como en Senior A, B y C (damas).

La jornada estuvo marcada por el frío y el viento, condiciones que obligaron a los golfistas a ajustar sus tiros y tomar decisiones más precisas. Aun así, Jorge Arzú Arrivillaga se mantuvo al frente en la categoría Senior con una ronda de 77 golpes, cinco sobre el par.

Jorge Luis Arzú, fue captado en el tee del hoyo 11, durante el segundo día de competencia, en la división Senior. (Foto: Saulo López / Asogolf)

En esta misma rama, Harry Green conservó el segundo lugar con 79 golpes, mientras que José Aceto, del club salvadoreño Corinto, cerró con 81 para ubicarse tercero.

En Súper Senior, José Massis (Guatemala Country Club) volvió a liderar. Este martes firmó 87 golpes, dos más que Germán Suazo (Hacienda Nueva), quien hizo 85. Sin embargo, en el acumulado de las dos rondas, Massis registra +22 y Suazo +25.

Melina Jin, quien representa a Alta Vista Golf & Tenis Club, se mantiene en el primer puesto de la división B de Damas. (Foto: Saulo López / Asogolf)

Por su parte, Nery Colindres (Asociación Nacional de Golf) entregó una tarjeta de 93 para totalizar 173 golpes (+29) y situarse en el tercer lugar.

Valeria Soberanis, se mantiene como líder de la división de A de Damas. (Foto: Saulo López / Asogolf)

Categorías femeninas

En Senior Damas, Beatriz Echeverría de Arenas se mantiene sólida en el liderato tras completar una ronda de 80 golpes (+8). La jugadora del Guatemala Country Club es seguida por Eva Lee (Alta Vista Golf & Tenis Club), quien terminó con 83 (+11).

En las divisiones Damas A, B y C, las líderes del día fueron: Valeria Soberanis (Club Campestre San Isidro) con 83 golpes; Melina Jin (Alta Vista) con 88 y Lucy Ryu (Alta Vista) con 98.