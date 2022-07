Oxidada y degradada: este es el grave estado de la Torre Eiffel

La icónica "Torre Eiffel", ubicada en París, Francia, se encuentra en mal estado y plagada de óxido, informan expertos.

Los estudios revelados por una revista francesa sugieren que la reparación completa de la estructura es definitivamente necesaria.

La Torre Eiffel es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. (Foto: Twitter/ La tour Eiffel)

La torre de hierro forjado de 324 metros de altura fue construida por Gustavo Eiffel a finales del siglo XIX, y es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo.

Sin embargo, recientes informes citados por la revista "Marianne", advierten que la estructura necesita una reparación completa.

"Es simple, si Gustavo Eiffel visitara el lugar le daría un ataque al corazón", dijo al medio un gerente de la torre.

Aún no será reparada

Los cuidados que requiere el cuarto lugar cultural más visitado de París y que recibe más de 6 millones de turistas por año fueron advertidos por su propio creador Gustave Eiffel.

"La pintura es el elemento esencial de la conservación de una obra metálica y los cuidados que se le aportan son la única garantía para su durabilidad".

"Lo esencial es luchar contra el comienzo de la oxidación", escribió el constructor de la Torre, quien también sugirió que para evitar la oxidación la estructura debía pintarse cada siete años.

Pese a la advertencia de expertos, la torre será solo repintada con un costo de 60 millones de euros como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de 2024, siendo la vigésima vez que se pinta.

Dicho proceso solo es un arreglo cosmético, según indican. Por lo tanto, se continúa en la espera de que tomen medidas para su restauración.