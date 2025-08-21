La Torre del Reformador cumple 90 años de existencia

Miles de personas pasan a diario por la Torre del Reformador, cuya estructura evoca, a menor escala, la Torre Eiffel
Ubicada en la 2a. calle y 7a. avenida, esta estructura fue inaugurada el 19 de julio de 1935, con la finalidad de conmemorar el centenario del nacimiento del general Justo Rufino Barrios (19 de julio de 1835), la inauguración la hizo el presidente Ubico.
Aunque su altura es imponente, mide 72 metros, mientras que la francesa es de 324 metros.
El proyecto fue nombrado como Torre Conmemorativa del 19 de julio, dedicada a los cambios hechos el entonces presidente en la sociedad, posteriormente cambió a Torre del Reformador.
Fue fabricada por la United States Steel Products Company de Estados Unidos, construida en hierro galvanizado, no corrosivo y más resistente.
El sitio para ser colocada fue el cruce del bulevar 15 de septiembre (actual 7a. avenida prolongación sur), calle Tívoli y calle General Miguel García Granados. No fue diseñada como un momumento, sino como una muestra temporal.
La torre fue erigida para la Golden State International Exposition y fue presentada para su venta en una feria celebrada en California, Estados Unidos en 1934, con un costo de casi US $50 mil.
Según memorias de la Secretaría de la Presidencia de 1936, al llegar la estructura metálica, varios mecánicos expertos de la empresa, a la cual se compró, vinieron para colocar las piezas de la estructura.
En su construcción participaron ingenieros guatemaltecos, quienes revisaron los planos para su instalación, respecto a los cimientos y drenajes, los cuales estuvieron a cargo del ingeniero Arturo Bickford, alcalde de la ciudad en ese entonces.
Se le ubicó en sus bases reflectores para iluminarla, más adelante se le puso luces neón para detallar la silueta.
En el sector ha tenido un impacto importante, permitió la ampliación de la 7a. avenida como centro y eje urbanístico, por la época destacó debido a que no existían edificaciones de más de 70 metros de altura. Además, representa una parte importante de la historia de nuestro país.
Datos
- Precio: Q49 mil 775.60 (costo en ese año)
- Construcción: United States Steel Products Company
- Altura: 71.85 metros
- Concepto de diseño: Geométrico y lineal del movimiento Art Deco
Curiosidades
- En la parte más alta tiene una campaña que fue donada por el Gobierno de Bélgica.
- En 1986 se volvió a colocar un faro que sirve de auxilio para la navegación hacia el aeropuerto La Aurora.
- En 1994 se tuvo una donación de un nuevo faro y fue colocado con el auxilio de un helicóptero de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
- Es uno de los puntos de referencia fotográfica para eventos como el paso de desfiles, caravanas o procesiones como sucedió en 2022 (Procesión de iglesia El Calvario).