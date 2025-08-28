Torrejas de doña Toyita causan alegría a los paladares

Varios se remiten a los que prepara doña Toyita López viuda de Michicoj, quien suele incrementar su producción durante los meses de marzo y abril.

"Es un trabajo familiar en el que también participan dos de mis hijas", comentó.

Aparte del puesto que tienen en el mercado municipal, también las preparan bajo pedido y salen a repartir el producto.

El huevo se bate para forrar el pan y freírlo de inmediato, hasta que se cocine. (Foto: Archivo)

"Para mí, las torrejas son parte de nuestra identidad como país y es un postre que se saborea en familia", manifestó.

De ahí que ofrecen la oportunidad de comer algo diferente y sabroso en vez de las golosinas de costumbre.

Ingredientes

1 docena de huevos

20 panes enharinados

Canela en raja y 1/2 libra de panela

2 tazas de manjar de leche

1 botella de aceite

2 litros de agua y 1 libra de azúcar

Después se exprime del aceite y, por último, se sumergen en miel hecha con panela. (Foto: Archivo)