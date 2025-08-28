Torrejas de doña Toyita causan alegría a los paladares

Desde que tienen memoria, para muchos jutiapanecos las torrejas forman parte de los postres tradicionales para ciertas épocas del año
Varios se remiten a los que prepara doña Toyita López viuda de Michicoj, quien suele incrementar su producción durante los meses de marzo y abril.
"Es un trabajo familiar en el que también participan dos de mis hijas", comentó.
Aparte del puesto que tienen en el mercado municipal, también las preparan bajo pedido y salen a repartir el producto.
"Para mí, las torrejas son parte de nuestra identidad como país y es un postre que se saborea en familia", manifestó.
De ahí que ofrecen la oportunidad de comer algo diferente y sabroso en vez de las golosinas de costumbre.
Ingredientes
1 docena de huevos
20 panes enharinados
Canela en raja y 1/2 libra de panela
2 tazas de manjar de leche
1 botella de aceite
2 litros de agua y 1 libra de azúcar
Procedimiento
- Se parte el pan por la mitad y se le quita el migajón para hacer espacio y rellenarlas con el manjar de leche.
- Luego se bate el huevo hasta el punto de nieve y se cubre todo el pan.
- Se calienta aceite para freír el pan forrado con huevo batido.
- Después se deja reposar y se les quita el exceso de aceite.
- Se prepara el caldillo con un poco de agua, canela en raja y dulce de panela.
- Por último, se sumergen las torrejas en el caldillo para que lo absorba; se sirven recién hechas o frías.