Torrejas de doña Toyita causan alegría a los paladares

  • Con información de Eddy Roma/Colaborador
28 de agosto de 2025, 10:03
Depende de cada persona si se degusta fría o recién preparada. (Foto: Archivo)

Desde que tienen memoria, para muchos jutiapanecos las torrejas forman parte de los postres tradicionales para ciertas épocas del año

Varios se remiten a los que prepara doña Toyita López viuda de Michicoj, quien suele incrementar su producción durante los meses de marzo y abril.

"Es un trabajo familiar en el que también participan dos de mis hijas", comentó.

Aparte del puesto que tienen en el mercado municipal, también las preparan bajo pedido y salen a repartir el producto.

El huevo se bate para forrar el pan y freírlo de inmediato, hasta que se cocine. (Foto: Archivo)
"Para mí, las torrejas son parte de nuestra identidad como país y es un postre que se saborea en familia", manifestó.

De ahí que ofrecen la oportunidad de comer algo diferente y sabroso en vez de las golosinas de costumbre.

Ingredientes

1 docena de huevos

20 panes enharinados

Canela en raja y 1/2 libra de panela

2 tazas de manjar de leche

1 botella de aceite

2 litros de agua y 1 libra de azúcar

Después se exprime del aceite y, por último, se sumergen en miel hecha con panela. (Foto: Archivo)
Procedimiento

  • Se parte el pan por la mitad y se le quita el migajón para hacer espacio y rellenarlas con el manjar de leche.
  • Luego se bate el huevo hasta el punto de nieve y se cubre todo el pan.
  • Se calienta aceite para freír el pan forrado con huevo batido.
  • Después se deja reposar y se les quita el exceso de aceite.
  • Se prepara el caldillo con un poco de agua, canela en raja y dulce de panela.
  • Por último, se sumergen las torrejas en el caldillo para que lo absorba; se sirven recién hechas o frías.

