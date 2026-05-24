Tottenham se mantiene en la Premier y West Ham desciende

El Tottenham se mantuvo en la Premier League después de su victoria 1-0 en la última fecha, este domingo contra el Everton, un resultado que envía al West Ham a segunda división, catorce años de haber ascendido a la élite.
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Los Spurs terminan así en la decimoséptima posición, justo encima de la zona roja, con apenas dos puntos de ventaja sobre los Hammers (18º, 39 puntos), que ganaron 3-0 al Leeds en la 38ª y última jornada pero no pudieron evitar su caída al Championship (2ª división).
El West Ham, que llegó a ganar un título europeo en 2023, la Conference League, se une así a las otras dos formaciones que ya tenían seguro su descenso a segunda división, el Wolverhampton y el Burnley.