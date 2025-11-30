Trabajadores del OJ no tendrán convivio, pero sí regalo exclusivo

-

El regalo se dará en sustitución de un convivio navideño.

TE PUEDE INTERESAR: Cacif exige ejecución transparente del Presupuesto 2026 y mayor fiscalización estatal

El Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ) informó a través de sus redes sociales que, según resolución de la Presidencia del Organismo Judicial, el 12 de diciembre se otorgará una licencia con goce de salario para que los trabajadores del OJ reciban un regalo navideño en sustitución de una convivencia general.

La entrega de los regalos se realizará ese día de 08:00 a 15:30 horas.

Además indica que los trabajadores deberán contactar a su Secretario Departamental para conocer el lugar y hora de entrega del regalo.

(Imagen: STOJ)

"Para una adecuada organización, cada compañero deberá ponerse en contacto con el Secretario Departamental de su respectivo departamento, quien les brindará las indicaciones de lugar respecto a la hora y el sitio de entrega." se lee en la publicación.

Entre los comentarios de la publicación, uno de los afiliados consultaba sobre este beneficio, a lo que el sindicato respondió que se trataba de un regalo adquirido en uno de los tiendas comerciales prestigiosas en el país.