Cacif exige ejecución transparente del Presupuesto 2026 y mayor fiscalización estatal

-

El sector empresarial llama al Congreso, Ejecutivo y alcaldías a administrar con claridad y sin clientelismo los Q163,469 millones aprobados.

OTRAS NOTAS: Cada guatemalteco deberá más de Q16 mil en concepto de deuda pública en 2026

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) instó a que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 sea ejecutado con transparencia, eficiencia y bajo mecanismos de fiscalización.

Mediante un comunicado oficial, el sector empresarial señaló que el Congreso aprobó un monto de Q 163,469 millones, el cual calificó de "desproporcionado", por lo que solicitó que la administración de los recursos esté alineada a resultados medibles y al bienestar ciudadano.

Según la postura institucional, "el Presupuesto 2026 es grande en cifras, aumenta el gasto, la deuda y las excepciones a la ley, mientras concentra recursos en entidades poco transparentes".

#ComunicadoCACIF



Los recursos ya fueron aprobados. Ahora corresponde administrarlos con eficiencia y rendir cuentas a los guatemaltecos.



Lee el comunicado completo aquí https://t.co/wwcgDLbeN2 pic.twitter.com/rKAdZkFOrX — CACIF (@CACIFGuatemala) November 28, 2025

El Cacif señaló que la población espera desarrollo y para lograrlo "los presupuestos deben transformarse en impacto real mediante transparencia, eficiencia y resultados medibles".

En esa línea, hizo un llamado directo a los distintos niveles de Estado para asumir responsabilidades concretas en la administración de los fondos públicos.

A los diputados del Congreso de la República les recordó que su función "no consiste solo en aprobar el presupuesto", por lo tanto, les exigen que "cumplan con su obligación constitucional de fiscalizar los recursos aprobados".

En cuanto al Organismo Ejecutivo, demandó que no existan "más excusas", señaló que "por segundo año consecutivo, se aprobó un presupuesto excesivo" por lo cual ahora corresponde "ejecutarlo para satisfacer las necesidades de los guatemaltecos".

El mensaje también fue dirigido a los gobiernos locales, a los cuales les señaló que "no están al frente de su cargo para buscar beneficios clientelares".

Cacif pide a los entes del Estado que fiscalicen el gasto nacional de forma transparente. (Foto: Shutterstock / Soy502)

"Están obligados a servir exclusivamente a los intereses públicos y hacerlo con eficiencia, con transparencia absoluta y con estricto apego a la ley", señaló el Cacif en su comunicado.

El pronunciamiento concluyó con la advertencia de que la población "demanda resultados, quiere obras y exige responsabilidad de sus gobernantes".