Trabajan en iniciativa para regular la construcción en el país

Un proyecto de ley para regular la construcción está en elaboración en el Congreso de la República.

El diputado independiente León Felipe Barrera dio a conocer que trabaja en una iniciativa de ley para regular la construcción en el país.

Por medio de un mensaje en redes sociales, el congresista informó que "se ha vuelto un negocio quedarse con. la administración de los condominios incumpliendo la oferta que realizan al vender los proyectos".

También precisó que solicitó información a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) al respecto y que ya se trabaja en el proyecto de ley.

"Muchas construcciones de mala calidad y a precios exorbitantes. Nunca sueltan la administración bajo el pretexto de que no se ha vendido la totalidad", dio a conocer el legislador.

Por aparte, lamentó el sistema de cobros y lo que describió como un incumplimiento de los plazos de entrega.

Por aparte, precisó que buscan garantizar el derecho de los consumidores de dicho sector, para todos los segmentos de vivienda.

"No brindan la seguridad que muchas veces ofrecen, ni los servicios básicos", precisó.