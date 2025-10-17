Trabajos de bacheo en ruta al pacífico provoca tránsito lento a la ciudad capital

Mientras tanto, agentes PMT regulan la circulación vehicular por trabajos de bacheo.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó sobre trabajos de bacheo que realiza la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) en el kilómetro 14.8 de la ruta CA-9 ruta al pacífico, con dirección hacia la ciudad de Guatemala.
Según Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, los agentes mantienen un operativo de regulación y ordenamiento vehicular en el sector.
Además, las autoridades reportaron tránsito lento debido a los trabajos en la vía y recomendaron a los conductores circular con precaución por el área afectada.