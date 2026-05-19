Anuncian reducción de carriles en la calle Montúfar, zona 9

Las autoridades de tránsito informaron sobre la reducción de carriles en la calle Montúfar.
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Las autoridades de tránsito informaron esta mañana que se están desarrollando trabajos en la vía pública de la calle Montúfar, en la zona 9 capitalina.
En la 0 avenida del mencionado lugar, se realizan trabajos de topografía y se han reducido carriles.
Amilcar Montejo, director de Comunicaciones de EMETRA, también dio a conocer que en la 6 avenida y Calle Montúfar se realizan trabajos en el tramo que se dirige a plaza España.
En los espacios donde se realizan los trabajos municipales han colocado señalización provisional y agentes que coordinan el paso vehicular.
Se recomienda buscar rutas alternas.