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Anuncian reducción de carriles en la calle Montúfar, zona 9

  • Por Reychel Méndez
19 de mayo de 2026, 12:15
Reportan trabajadores municipales en el tramo que conduce a zona 13 y en la zona 9 capitalina. (Foto: Amilcar Montejo)

Reportan trabajadores municipales en el tramo que conduce a zona 13 y en la zona 9 capitalina. (Foto: Amilcar Montejo)

Las autoridades de tránsito informaron sobre la reducción de carriles en la calle Montúfar.

OTRAS NOTICIAS: La propuesta que busca regular los parqueos públicos y privados de Guatemala

Las autoridades de tránsito informaron esta mañana que se están desarrollando trabajos en la vía pública de la calle Montúfar, en la zona 9 capitalina.

En la 0 avenida del mencionado lugar, se realizan trabajos de topografía y se han reducido carriles.

Amilcar Montejo, director de Comunicaciones de EMETRA, también dio a conocer que en la 6 avenida y Calle Montúfar se realizan trabajos en el tramo que se dirige a plaza España.

En los espacios donde se realizan los trabajos municipales han colocado señalización provisional y agentes que coordinan el paso vehicular.

Se recomienda buscar rutas alternas.

Autoridades recomiendan transitar con precaución y seguir indicaciones de los agentes. (Foto: Amilcar Montejo)
Autoridades recomiendan transitar con precaución y seguir indicaciones de los agentes. (Foto: Amilcar Montejo)

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