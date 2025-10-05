Obras de paso a desnivel de la Roosevelt avanzan el fin de semana

-

Durante los trabajos se cerrará temporalmente el carril auxiliar que conduce hacia el Hospital Roosevelt y El Trébol.

Las labores de construcción en el paso a desnivel de la calzada Roosevelt avanzan durante este fin de semana según el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Desde las 15 horas del sábado 4 de octubre hasta las 17 horas de este domingo se mantuvo cerrado el carril auxiliar que conecta la 9a.avenida de la zona 11 con el ingreso al Hospital Roosevelt y al sector de El Trébol.

(Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

El cierre permitió continuar con los trabajos de infraestructura que forman parte del proyecto vial Plan Conecta que busca mejorar la movilidad en uno de los puntos de mayor tránsito de la capital en las zonas 3, 7 y 11.

(Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Además, el Fondo Social de Solidaridad (FSS) del CIV informó la finalización del proceso de instalación de las vigas correspondientes al Puente No. 1 del paso a desnivel ubicado en la calzada Roosevelt durante este fin de semana.

(Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

(Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Según el CIV, esta medida busca facilitar el avance de la construcción del paso a desnivel que es parte de los proyectos de infraestructura vial que impulsa la institución en distintos puntos del país.

(Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Estas acciones forman parte del proyecto ejecutado por el CIV, a través del FSS.

(Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

(Foto: Edgar Pocón/Nuestro Diario)

Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.