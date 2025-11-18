Vallas metálicas colapsan cerca del estadio El Trébol y afecta a conductores (video)

-

Un incidente generó caos vial en la zona 3 capitalina. Varias vallas metálicas colocadas para organizar el acceso al Estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) se desplomaron de forma inesperada afectando a varios conductores.

Un incidente víal se registró horas antes del partido entre Guatemala y Surinam, que se disputará en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, afectando a varios conductores que circulaban por el sector.

Un video difundido por el medio Azteca Guatemala muestra la caída de varias vallas metálicas que fueron colocadas para organizar el acceso al estadio.

Las vallas se derrumbaron de manera inesperada, complicando el paso a varios vehículos y motocicletas que pasaban por la zona.

Las imágenes en redes sociales muestran a los conductores intentando levantar las vallas y los escombros para poder continuar con su recorrido.

En las inmediaciones del Estadio El Trébol fueron colocadas vallas para organizar el ingreso al partido entre Guatemala y Surinam; sin embargo, varias de estas estructuras cedieron y cayeron sobre vehículos y motociclistas, debido a que no fueron aseguradas correctamente.



Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT) el cierre vehicular en cuatro puntos de acceso iniciarán después del medio día, por el partido programado para las 19:00 horas.

Los cuatro puntos de cierre son los siguientes:

Frente al antiguo cine Trébol en la Calzada Roosevelt Sobre la 7ma avenida de la zona 3, frente a los Multifamiliares A un costado de la Policía Nacional Civil en la 41 calle de la Avenida Bolivar, zona 3 Frente a la empresa de gas sobre el sector de la 41 calle de la zona 8