Desarticulan banda que usaba paquetería para mandar drogas a EE. UU.

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) confirmó la captura de tres personas en la zona 3 capitalina y San Juan Sacatepéquez, vinculadas a una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. Esta red utilizaba el método de paquetería aérea para el envío de droga con destino a Estados Unidos y Australia.

Tres personas fueron capturadas en la capital y San Juan Sacatepéquez durante una serie de operativos realizados como parte de una investigación por tráfico internacional de drogas.

En la colonia El Incienso, zona 3, fue detenido Edwin "N", de 33 años, por una orden de captura vigente por el delito de tránsito internacional, emitida por un juzgado de Guatemala.

En el mismo sector fue recapturada Karen Pérez, de 29 años, requerida desde el 30 de julio por estafa propia y con antecedente por extorsión.

En otro punto, en la aldea Cruz Blanca, San Juan Sacatepéquez, fue aprehendido Óscar "N", de 44 años, por poseer una escopeta con reporte de robo desde 2019.

Investigación

Las detenciones se produjeron en seguimiento a una investigación que busca desarticular una estructura criminal dedicada al envío de droga mediante servicios de paquetería aérea.

Según los informes policiales los envíos tenían como destino Estados Unidos, con escala final en Australia.

Durante las diligencias se incautaron un automóvil con orden de secuestro, una motocicleta, la escopeta reportada como robada y dos teléfonos celulares que serán analizados para fortalecer el caso.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la Unidad Especial Internacional (UEI) y personal antinarcótico, en coordinación con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad.

Además, la investigación cuenta con la colaboración de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.