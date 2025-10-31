Hombre muere luego de un ataque armado dentro de su vivienda

Las autoridades investigan el homicidio luego de que un hombre ingresara a la casa y disparara en múltiples ocasiones contra la víctima, quien presentaba varias heridas en distintas partes del cuerpo.
Byron Eduardo Hernández Enríquez, de 38 años, se encontraba en su vivienda, la cual se ubica en la 1a. avenida entre 1a. y 2a. calle de la zona 1 de Escuintla, cuando un hombre armado ingresó y lo atacó a tiros.
Testigos señalaron que escucharon varios disparos que se confundieron con el sonido de unos cohetillos, luego vieron a un hombre salir de la residencia.
Tras ver que la puerta estaba abierta, decidieron llamar a la Policía Nacional Civil (PNC), quien minutos después confirmó la muerte de la víctima
El hombre presentaba heridas en el cuello, abdomen y pierna izquierda.
Familiares señalaron que el fallecido vivía solo y desconocen los motivos de su asesinato.
El Ministerio Público localizó once indicios en la escena del crimen, entre ojivas y casquillos de arma de fuego de calibre ignorado.
En el interior y exterior del domicilio se localizan varias cámaras de seguridad que serán analizadas para poder dar con el responsable.