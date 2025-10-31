Conductor atropella a agente de PMT que regulaba el tránsito en Mixco (video)

Neto Bran compartió un video que muestra el atropello a un agente PMT en el paso a desnivel Naranjo Minerva, zona 11 de Mixco. Según las imágenes, el conductor de un picop embistió al agente mientras regulaba el reversible.
El alcalde de Mixco, Neto Bran, compartió un video en sus redes sociales, el cual muestra el momento en que un piloto atropella a un agente de Tránsito de la Municipalidad de Mixco (Emixtra).
Según las imágenes, el agente se encontraba regulando el tránsito en el reversible del paso a desnivel Naranjo Minerva, zona 11 de Mixco, cuando el piloto de un picop va a toda velocidad y lo atropella.
La víctima cae al suelo y queda tendido, mientras el conductor huye del lugar.
El jefe edil afirmó que el conductor iba en estado de ebriedad.
"Tomemos conciencia de no manejar bolos.Tengamos cuidado con los policías que son servidores públicos y seres humanos", afirmó.
Este suceso se suma a una serie de incidentes donde agentes de Emixtra han sido agredidos física o verbalmente mientras realizaban su trabajo en el municipio.