Tragedia en Tennessee: familia guatemalteca muere cuando iba en su auto

La familia de los fallecidos está recaudando fondos para que sus restos puedan ser enviados a Guatemala.
Tomás Vicente de 29 años, Xiomara Vásquez de 27 años y su pequeña hija Emma Marilena de 3 años se conducían en su auto, camino a casa, cuando ocurrió la tragedia.
Debido a las fuertes lluvias que azotan la zona de Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, un árbol cayó sobre su vehículo, acabando con la vida de los tres.
El suelo saturado provocó la caída de un gran árbol, poco después de la medianoche, informó el miércoles Amy Maxwell, portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Hamilton.
Piden ayuda
La familia de Tomás pide ayuda para que los cuerpos regresen al país y puedan ser enterrados juntos.
Si deseas colaborar, ingresa a Gofundme y haz tu donativo.
Fuertes lluvias
Las fuertes lluvias que han afectado la zona en las últimas horas han provocado el rescate de personas atrapadas en casas y vehículos inundados.
En una conferencia de prensa el miércoles, las autoridades locales dijeron que no esperaban que tanta lluvia e inundaciones llegaran tan rápido.
El aeropuerto de Chattanooga seregistró aproximadamente 16 centímetros de lluvia lo que marca el segundo día más lluvioso registrado en la ciudad desde 1879, según una publicación en redes sociales del Servicio Meteorológico Nacional en Morristown.