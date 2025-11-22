Integrante de grupo juvenil religioso muere en trágico accidente

-

Un trágico accidente dejó a un joven fallecido y otro gravemente herido. PNC realizó una captura y dos automotores fueron consignados para la investigación.

Carlos Alexander Morales Ramos, conocido en la comunidad como "el Colocho", perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de ingreso a Moyuta.

El joven, identificado por familiares y vecinos, quedó gravemente lesionado tras una colisión que dejó uno de los vehículos prácticamente destruido.

El percance se registró en horas de la noche del viernes; según fuentes en la escena, el automóvil de Morales Ramos impactó contra otra unidad en circunstancias que las autoridades aún indagan. Morales Ramos fue estabilizado y trasladado al Hospital de Cuilapa, pero falleció en el camino por la gravedad de las heridas. En la misma unidad viajaba otro joven que resultó con lesiones de consideración y fue evacuado a un centro asistencial en Jutiapa, donde permanece en observación.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que, tras las diligencias preliminares, se capturó a una persona vinculada al hecho y se consignaron dos vehículos ante el Ministerio Público para los peritajes correspondientes.

Peritos realizan el levantamiento de evidencias en el lugar; se espera el informe técnico que permita determinar la causa exacta del choque y si hubo factores como exceso de velocidad, desperfecto mecánico o maniobra imprudente.

Comunidad lamenta su pérdida

Vecinos de Moyuta y miembros del grupo juvenil de la iglesia católica, donde Morales Ramos participaba activamente, expresaron dolor y consternación por la noticia.

Voluntarios, bomberos y autoridades colaboraron para mantener la zona segura y facilitar las labores de investigación. Familiares solicitan celeridad en las averiguaciones y respeto al proceso ante el duelo que atraviesa la comunidad.

La pérdida del joven reabre el llamado a la prevención en las carreteras: peatones y conductores demandan mayor señalización y control en cruces urbanos. Mientras tanto, la comunidad organiza actos de despedida y exige a las autoridades locales y de tránsito medidas que reduzcan la incidencia de siniestros viales en la región.