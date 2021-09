"Traidor, hijo de...", el reclamo de Benito a Quique Godoy

Luego que Quique Godoy dejó sus cargos en el Gobierno durante la administración de Jimmy Morales, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, le hizo un fuerte reclamo y lo calificó de "traidor" y algo más...

Godoy brindó una entrevista a Jorge de León "Pepín" en su programa Acá-Pela, en donde reveló cómo fue que Jimmy Morales le ofreció ser ministro de Comunicaciones, cargo que había aceptado, pero después optó por dejar debido a que le impondrían a Benito como viceministro.

Luego, el excandidato a la Municipalidad de Guatemala comentó a Soy502 que conoció a Jimmy por ser figura pública, pero comenzaron a hablar más de política cuando este se lanzó como candidato a la Alcaldía de Mixco, tiempo en el que le comentó que su meta era llegar a ser Presidente en 2020.

"Cuando ya llegó a la primera vuelta volvimos a hablar y me preguntó si me interesaba ser ministro de Comunicaciones. Le dije que sí, pero se suponía que yo tendría libertad para escoger a mi equipo", dijo.

Llegando la Navidad le hizo la propuesta formal, incluso Godoy indicó que le entregó un documento con una estrategia de inversión, la mayoría era urbana.

Pero todo se vio frustrado cuando el exvicepresidente Jafeth Cabrera quería imponer a Benito como viceministro.

"En esa reunión, él (Cabrera) llevaba la voz cantante. La propuesta era poner de viceministros a Benito y a (Alejandra) Má. Me negué porque Benito fue el jefe de campaña y sé que siempre adquieren muchos compromisos y al estar en un Ministerio así, era obvio que se dedicaría a pagar deudas de campaña", detalló a Soy502.

Finalmente, Godoy no obtuvo el cargo, así que se lo dieron a Benito, quien ahora enfrenta procesos judiciales por corrupción y está prófugo de la Justicia. Al exfuncionario se le atribuye la propiedad de 121.8 millones de quetzales que fueron localizados en una casa de Antigua Guatemala.

"No me sorprende lo que pasó después, por el contrario, confirma lo que pensé que iba a suceder. Yo no conocía a Benito, pero sabía que él había estado en un rol de recaudador de fondos para una campaña y eso genera demasiados compromisos", manifestó.

El reclamo

Godoy ya no fue Ministro de Comunicaciones, pero le ofrecieron una puesto "como comisionado". Durante la administración de Morales presidió la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal (Infom) y coordinador adjunto del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom).

Sin embargo, el 27 de agosto de 2017 presentó su renuncia, junto con la exministra de Salud y ahora diputada, Lucrecia Hernández Mack, luego que el expresidente Morales declarara "non grato" al extitular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, e iniciara una guerra contra esa instancia.

Antes de su renuncia, Godoy recordó que brindó una entrevista en un programa radial donde aseguró que se iría del gobierno si concretaban la salida de Velásquez.

"Le pasaron el audio al expresidente, me llamó y me dijo: 'Escuché el audio. ¿Crees lo que dijiste allí? ¿Lo harías?' Le respondí que sí y que si bien el trabajo de la CICIG no era perfecto, era necesario. Me dijo que estaba bien y me cortó la llamada", detalló.

Ya fuera del Gobierno, en 2018 decidió escribirle a Benito para felicitarlo por la ejecución. "Su respuesta fue tajante: 'Traidor hijo de..., ni me hablés, traicionaste a Jimmy'. Allí lo tengo guardado aún. Fue la única comunicación", indicó.

Según Godoy, se ha encontrado varias veces con el expresidente, se saludan y ya. No ha habido más reclamos y todo ha sido cordial, explicó.

"Yo reitero que él cumplió el compromiso que hizo conmigo de dejarme trabajar. Cuando estuve en el gobierno no hubo presiones de nada... Todo se cambió ese agosto de 2017", lamentó.