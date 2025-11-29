Tráiler choca contra parada de Transmetro en el Periférico (video)

La línea 7 del Transmetro se vio afectada durante horas de la madrugada dado el hecho.
Amilcar Montejo, director de comunicación de la Policía Municipal de Tránsito, reporta que un tráiler chocó contra una contra una parada del Transmetro.
Este hecho se generó durante la madrugada de este sábado 29 de noviembre, cuando el tráiler transitaba sobre el Anillo Periférico, atrás de la Colonia Madre Dormida, zona 7.
En el video se observa que la parte frontal del transporte pesado impactó contra el bordillo de la estación de abordaje. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.
Así fue remolcado:
Autoridades se hicieron presentes para coordinar la circulación vial y la seguridad del área.