Percance afecta el paso vehicular en la cuesta de Villalobos (video)

Un vehículo particular también se vio afectado durante la colisión.
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Durante la mañana de este miércoles 18 de marzo se reportó un hecho vial que involucró a varios vehículos pesados y un automóvil. Se trata de un tráiler que trasladaba otro cabezal y no logró subir la cuesta de Villalobos, retrocedió e impactó con un vehículo liviano.
Información compartida por las autoridades de tránsito de Villa Nueva indica que el accidente fue provocado por combustible derramado, lo cual hizo que el transporte perdiera el control y terminara yendo hacia atrás.
También, indicaron que el conductor transitaba en el carril izquierdo y que cuando retrocedió, el vehículo particular salió hacia los separadores. Minutos después se presentaron los bomberos, quienes atendieron a una mujer en el lugar ya que presentaba crisis nerviosa.
Tras el accidente
Las autoridades dieron a conocer que uno de los conductores de transporte pesado no portaba licencia de conducir, infringiendo el artículo 14 de la ley de tránsito.
Debido al impacto se reportó que se derramó combustible y que se necesitó de grúa para colocar nuevamente los separadores en su lugar.
El paso quedó libre luego de algunos minutos aunque las autoridades recomiendan transitar con precaución.