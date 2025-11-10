¡Accidente múltiple! Tráiler embiste vehículos y postes en la ruta al Atlántico

Un tráiler que perdió el control provocó un accidente múltiple en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico. El percance ocurrió durante la tarde de este lunes 10 de noviembre.
Un múltiple accidente de tránsito ocasionado por un vehículo de transporte pesado se registró este lunes 10 de noviembre en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia.
En el lugar, un tráiler perdió el control en una curva, colisionó con tres vehículos y postes del tendido eléctrico, dejando daños materiales.
Bomberos Municipales fueron alertados para atender la emergencia, tras su llegada constataron que los conductores sufrieron crisis nerviosa, pero no necesitaron de ser trasladados a ningún centro asistencial.
La Policía Nacional Civil (PNC) y brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) se encuentran en el lugar regulando la movilidad vehicular en lo que retiran los vehículos involucrados.
En las imágenes compartidas por Provial se observa que un carril de cada vía han quedado obstruidos.