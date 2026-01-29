Video: Conductor atropella a agente PMT de Santa Catarina Pinula

El conductor fue aprehendido por la Policía Nacional Civil tras atropellar a la agente.
El conductor de un vehículo arremete contra una agente de la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula y todo quedó grabado en un video que circula en las redes sociales.
El percance ocurrió la noche del miércoles 28 de enero.
Información preliminar indica que el hecho se originó luego que el conductor realizara una vuelta en U en un lugar que no es permitido, la agente marcó el alto para realizar las diligencias correspondientes momento que fue aprovechado por el piloto para lanzarle el vehículo en forma de amenaza, En repetidas ocasiones intentó escapar hasta que terminó atropellándola.
Al ser arrollada la agente pide auxilio, otros conductores se detienen y se acercan para ayudarle y detener al piloto. Minutos más tarde fue capturado por la Policía Nacional Civil por atentar contra la autoridad.
Asimismo se trasladó a la herida a un centro asistencial debido a las heridas provocadas.