¡Tráiler varado y destruido! Reportan tránsito bloqueado en Villa Nueva

-

Un tráiler varado mantiene completamente obstruido el ingreso al Bulevar Los Reformadores en la zona 4 de Villa Nueva, generando congestión vehicular.

TE PUEDE INTERESAR: El tráiler varado que complicó el tránsito en la Aguilar Batres y Anillo Periférico

Un tráiler varado está obstaculizando completamente el ingreso al bulevar Los Reformadores, en la zona 4 de Villa Nueva, generando fuertes complicaciones en el tránsito que circula desde el mercado Concepción hacia Termiun.

Según detalló Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, el incidente ocurrió cuando el conductor del vehículo pesado intentó realizar una maniobra de salida.

La estructura del furgón resultó con daños, quedando atravesado sobre los carriles y afectando el arriate central.

#URGENTE pic.twitter.com/YQLNSY4Dqs — Dalia Santos (@SantosDalia) November 13, 2025

Debido a que el tráiler se encuentra cargado, las labores para su retiro se complican, lo que podría prolongar el tiempo de espera de los conductores.

Agentes de la PMT de Villa Nueva se encuentran coordinando el retiro del vehículo de la vía pública. Mientras se logra movilizar el tráiler, se ha habilitado un carril reversible en la salida de Alioto para intentar aliviar la congestión.

Actualmente, solo se permite el paso a motocicletas y vehículos livianos para mitigar la acumulación vehicular en la salida de la Colonia Alioto.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas debido a la severa complicación del tránsito en el sector.