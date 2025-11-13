El tráiler varado que complicó el tránsito en la Aguilar Batres y Anillo Periférico

Agentes de la PMT Guatemala ya trabajan en la remoción del vehículo pesado, por lo que se recomienda a los conductores buscar rutas alternas para evitar el tránsito lento en este sector.
Durante la mañana de este jueves 13 de noviembre, usuarios reportaron complicaciones vehiculares en el sector de la Calzada Aguilar Batres, debido a que un tráiler quedó varado en incorporación hacia el Anillo Periférico, específicamente hacia la entrada de la Universidad de San Carlos.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya se encuentran trabajando en el lugar para remover el vehículo pesado y liberar el paso.
Se recomienda a los conductores considerar rutas alternas, ya que el tránsito es complicado en este sector y en las vías aledañas. Usuarios reportaron largas filas de vehículos.
Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, detalló que el tráiler varado en la 29 calle, ha provocado tránsito lento. El congestionamiento se reporta desde el kilómetro 19 de la CA-9 con dirección hacia la Ciudad de Guatemala.