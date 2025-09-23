Cuidados básicos para prevenir fallas y accidentes en tu tuctuc

-

Evita fallas en tu tuctuc con consejos prácticos de mantenimiento que ayudan a prevenir accidentes y gastos mayores.

Antes de convertirse en mecánico, Eddy González, de 25 años, tomó experiencia como chofer de tuctuc. Ahora en el taller Shrek, ubicado en la colonia Santa Luisa, Patulul, Suchitepéquez, atiende a clientes y les recomienda los cuidados que deben tener con sus unidades, hablando desde su experiencia al volante y dando mantenimiento a estos vehículos.

A decir de González, es fundamental que las unidades tengan los frenos en buen estado. "El freno delantero es el más esencial, principalmente en época de lluvia, ya que los traseros sirven para minimizar la velocidad a la tracción del motor", dijo.

El cambio de aceite es importante para el tuctuc, indicó Eddy González. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

Otro de los aspectos a los que se debe poner especial atención es al estado del motor y su aceite. También se debe realizar la calibración de válvulas, de preferencia cada mes. El cambio de llantas a tiempo es importante para evitar accidentes, pues si están lisas, se pone en riesgo de volcar el vehículo.

Los cables de cambios deben permanecer bien aceitados para que no se revienten y el torito se quede varado. Los filtros de gasolina deben estar limpios para evitar suciedad en el carburador y fallas mecánicas.

Las luces intermitentes deben funcionar correctamente. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

En el taller de los hermanos González también se revisan las condiciones del sistema eléctrico para evitar cortocircuitos, así como las luces: las de emergencia, la luz media y las de freno deben funcionar al cien. También se recomienda revisar los parabrisas, sobre todo en tiempo de lluvia.

En el taller Shrek, de los hermanos González, se atiende a propietarios de estas unidades. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

Versatilidad

Los tuctucs son un medio de transporte ágil, económico y versátil, especialmente en áreas turísticas y para el transporte de personas y carga a corta distancia.

Ofrecen una opción de transporte más económica que los taxis convencionales.

Contribuyen a la economía local al generar oportunidades de trabajo para los pilotos y técnicos de mantenimiento.

La limpieza también es fundamental para que la unidad luzca de la mejor manera. (Foto: Ángel Cucuj/Colaborador)

Rechinando de limpio

Luis Pérez, propietario del carwash Haldaír, situado en la lotificación El Triunfo, también en Suchitepéquez, recomienda que los lavados de las unidades se hagan con los productos adecuados para garantizar el cuidado de la pintura y todas las piezas.