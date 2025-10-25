Precaución en la ciudad: colisiones, maniobras y eventos masivos afectan el tránsito

Eventos viales y sociales que afectarán el tránsito este sábado.
OTRAS NOTICIAS: Giran orden de captura en contra de Francisco Jiménez y allanan sus viviendas
Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reporta distintos eventos viales y sociales que ya están afectando el tránsito este sábado 25 de abril.
Durante la mañana de este sábado se han reportado varios incidentes en distintas vías:
- Atanasio Sur 36 calle de la zona 8: colisión entre una motocicleta y un picop, únicamente registran daños materiales
- En el kilómetro 6.2 en la ruta del Atlántico zona 18: dos cabezales de transporte pesado se encuentran sin combustible, obstaculizando un tramo de carretera en el carril con destino al puente Belice.
- En la rotonda frente al colegio Austriaco, zona 16: fue derramado trozos de concreto, se coordinaron trabajos de limpieza para evitar accidentes.
- 24 calle de la zona 12: una mujer embarazada resultó lesionada tras choque entre una moto y un vehículo, Bomberos Voluntarios se encuentran en la zona.
- En la circunvalación Campo Marte, Zona 5: se espera aumente el tráfico tras el desarrollo de un concierto, se estima que desde las 14:00 horas podrá generarse una carga vehicular.
Y para mañana domingo 26 de octubre se anunció una caminata de vicarios con dirección al centro de la ciudad.