Precaución en la ciudad: colisiones, maniobras y eventos masivos afectan el tránsito

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de octubre de 2025, 09:16
Varios puntos de la ciudad afectados por choques y accidentes. (Foto: Shutterstock)

Eventos viales y sociales que afectarán el tránsito este sábado.

Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, reporta distintos eventos viales y sociales que ya están afectando el tránsito este sábado 25 de abril.

Durante la mañana de este sábado se han reportado varios incidentes en distintas vías:

  • Atanasio Sur 36 calle de la zona 8: colisión entre una motocicleta y un picop, únicamente registran daños materiales
  • En el kilómetro 6.2 en la ruta del Atlántico zona 18: dos cabezales de transporte pesado se encuentran sin combustible, obstaculizando un tramo de carretera en el carril con destino al puente Belice.
  • En la rotonda frente al colegio Austriaco, zona 16: fue derramado trozos de concreto, se coordinaron trabajos de limpieza para evitar accidentes.
  • 24 calle de la zona 12: una mujer embarazada resultó lesionada tras choque entre una moto y un vehículo, Bomberos Voluntarios se encuentran en la zona.
  • En la circunvalación Campo Marte, Zona 5: se espera aumente el tráfico tras el desarrollo de un concierto, se estima que desde las 14:00 horas podrá generarse una carga vehicular.

Y para mañana domingo 26 de octubre se anunció una caminata de vicarios con dirección al centro de la ciudad.

