Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Giran orden de captura en contra de Francisco Jiménez y allanan sus viviendas

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de octubre de 2025, 08:38
Fuga de reos
Se desconocía el destino de Jiménez tras posible salida del país.&nbsp;(Foto:Soy502/archivo)

Se desconocía el destino de Jiménez tras posible salida del país. (Foto:Soy502/archivo)

El exministro de Gobernación habría salido del país con rumbo a Panamá.

EN CONTEXTO: Francisco Jiménez sale del país tras entregar el cargo de ministro de Gobernación

Esta mañana del 25 de octubre, se giró una orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Jiménez, habría dejado el cargo tras el caso de la fuga de 20 líderes del Barrio 18 de Frainajes II, con un perfil de alta peligrosidad. 

Esta madruga, el Ministerio Público (MP) realiza allanamientos en sus propiedades ubicadas en zona 10 y 15 para poderlo localizar, tras rumores de que pudo haber salido del país.

*Noticia en Desarrollo

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar