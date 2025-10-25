Giran orden de captura en contra de Francisco Jiménez y allanan sus viviendas

El exministro de Gobernación habría salido del país con rumbo a Panamá.
Esta mañana del 25 de octubre, se giró una orden de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
Jiménez, habría dejado el cargo tras el caso de la fuga de 20 líderes del Barrio 18 de Frainajes II, con un perfil de alta peligrosidad.
Esta madruga, el Ministerio Público (MP) realiza allanamientos en sus propiedades ubicadas en zona 10 y 15 para poderlo localizar, tras rumores de que pudo haber salido del país.
*Noticia en Desarrollo