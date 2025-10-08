Paso habilitado durante trabajos de construcción de muro en Avenida Hincapié

-

Un carril quedará habilitado en ambos sentidos durante los trabajos de construcción sobre la Avenida Hincapié.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó sobre el trabajo de protección de talud en el kilómetro 11.5 de la Avenida Hincapié, conexión con Boca del Monte.

Carriles habilitados

Según la PMT Villa Canales, el tránsito por la ruta permanecerá habilitado durante los trabajos. Únicamente continuará cerrado el carril derecho con dirección hacia la ciudad capital, donde se realiza la construcción, como medida de precaución y seguridad.

Para garantizar la circulación, se habilitó un carril en dirección a la ciudad y otro hacia Boca del Monte, con regulación del paso vehicular por parte de los agentes de tránsito.

Horarios

Las jornadas de trabajo se desarrollarán de lunes a viernes desde las 9:00 de la mañana hasta las 16:30 horas, con posibilidad de extenderse durante los fines de semana según las condiciones climáticas.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, informó que las labores podrían prolongarse aproximadamente cuatro meses. "El 7 de octubre se iniciarán los trabajos en el talud del kilómetro 11.5. Se estima que el tiempo de trabajo sea de cuatro meses, durante los cuales se utilizará un carril." indicó.

Las autoridades recomiendan consultar las páginas oficiales de la Municipalidad de Villa Canales y de la PMT Villa Canales para conocer actualizaciones sobre los horarios y el avance de los trabajos

Las labores de construcción están a cargo del personal de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)