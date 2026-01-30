Tránsito paralizado en bajada del Águila tras cuádruple colisión

El paso ha estado detenido en ambas direcciones y ha complicado la movilidad.
Tras un aparatoso accidente reportado en la madrugada de este viernes 30 de enero, se complicó el tránsito en la Bajada del Águila.
Hasta ahora se han reportado dificultades en la movilidad ya que se ha cerrado el paso.
El incidente sucedió específicamente en el área del km. 12.7 de zona 25 en la ruta del Atlántico e involucró cuatro vehículos que terminaron dejando una cisterna y un cabezal colisionados, un contenedor y un camión volcados.
Desde hace unos minutos, grúas iniciaron labores para retirar los vehículos.
A pesar de eso, por el momento sigue bloqueado el paso en ambas vías, también se reporta que conductores han mantenido motores apagados por más de una hora y la cola crece al paso de los minutos.